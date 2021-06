Une nouvelle appli luttant contre le gaspillage alimentaire arrive en Belgique

Eva Kestemont Journaliste Knack Weekend

Après la France, l'Espagne et le Portugal, voici que l'appli Phenix débarque à présent aussi chez nous. Son but: éviter cette année encore que plus de 150.000 repas finissent à la poubelle.

© Phenix