Une nouvelle appli gouvernementale pour offrir aux groupes défavorisés un accès plus facile aux avantages sociaux

On estime à deux millions les personnes qui, dans notre pays, ont droit à des avantages sociaux. Celles qui se trouvent dans une situation financière difficile, paient par exemple moins pour le gaz, l'eau et l'électricité. Les pensionnés peuvent voyager à moindre coût en transports publics. Les personnes handicapées peuvent bénéficier de ristournes, lorsqu'elles se rendent dans un parc d'attractions ou un musée. Mais les personnes défavorisées n'utilisent pas toujours ces avantages sociaux. Elles doivent souvent d'abord se rendre à un guichet de service public pour solliciter une attestation. Ce sont précisément ces tracasseries qui constituent trop souvent un obstacle.

La nouvelle appli MyBEnefits devrait changer la situation. "Grâce à l'appli MyBEnefits, les gens auront toujours leur attestation en poche et pourront en permanence compter sur leur avantage social. Grâce à l'appli, vous pourrez présenter l'attestation par voie numérique et ne devrez plus perdre de temps à vous rendre à un guichet de service public. Moins de paperasses donc grâce à la numérisation", déclare le ministre De Backer.

L'appli permettra aux citoyens de solliciter et de présenter immédiatement leur attestation en ligne. L'appli mobile - ou l'application en ligne correspondante - affichera en quelques clics la situation actuelle avec le statut social spécifique et le code postal du lieu de résidence. Une connexion sécurisée s'effectuera au moyen de l'e-ID, ITSME ou un code temporaire unique.

Des milliers d'organisations, telles des administrations locales, centres sportifs, musées et centres culturels, pourront à leur tour vérifier directement la situation du citoyen. "L'application MyBEnefits offrira aux citoyens vulnérables un instrument utile, qui contribuera à la suppression d'obstacles et à un accès élargi aux droits sociaux dans leur ensemble. J'invite tous les services publics et organisations à utiliser ces services là où c'est possible, dans l'intérêt de nos concitoyens les plus défavorisés", affirme le ministre De Block.

La Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale a porté le projet, alors que Smals en a assuré l'exécution technique.