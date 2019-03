Une nouvelle appli de Google et du CERN met le bigbang au creux de votre main

L'appli Big Bang met en scène l'actrice Tilda Swinton. Celle-ci vous demande d'orienter l'appareil photo de votre smartphone sur votre poing. C'est au moment où vous ouvrez la main qu'a lieu le bigbang. Ensuite, la voix douce de Swinton vous entraîne dans un voyage à 360 degrés à travers les 13,8 milliards d'années de l'histoire de l'univers: du plasma de quarks et de gluons jusqu'à la formation des protons et neutrons et la naissance des étoiles et des planètes.

L'appli a été conçue pour la nouvelle exposition en ligne 'Once upon a try', par laquelle Google entend rendre hommage aux découvertes qui ont changé le monde. Dans ce but, elle a collaboré avec le CERN, la NASA et plus de 100 musées au niveau international. Vous pourrez ainsi aussi revivre la naissance du World Wide Web, alors que dans le Visual Universe de la NASA, vous pourrez compulser les archives photos de l'organisation aéronautique américaine.

L'appli AR Big Bang peut être téléchargée gratuitement dans le Play Store et l'App Store, mais elle n'est pas compatible avec les anciens smartphones.