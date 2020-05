Le Microsoft Innovation Center Brussels change de nom. En tant que 'My Innovation Center Brussels, supported by Microsoft', le partenariat public-privé continuera de supporter les entreprises et organisations bruxelloises dans leur numérisation et leur utilisation de la technologie.

La nouvelle appellation insiste, selon Microsoft, sur les racines bruxelloises et sur la croyance dans le slogan TheFutureLivesInBrussels. MIC Brussels annonce du coup aussi les points d'action pour le futur proche: créer une plus grande prise de conscience des possibilités de la technologie et un support accru des PME bruxelloises dans leur trajet de numérisation.

Alors que les Microsoft Innovation Centers au niveau mondial étaient créés sous la forme d'une initiative globale de Microsoft, ils évoluent entre-temps vers des entités à gestion locale. C'est surtout ce changement qui a incité le Microsoft Innovation Center Brussels à changer d'appellation.

Programme de Prototypage

Les activités du MIC Brussels sont réparties sur trois niveaux: Innovation, Numérisation et Training. Le partenariat public-privé annonce à présent aussi où se situeront les points d'action de ces niveaux. C'est ainsi que le MIC Brussels incitera les PME bruxelloises à prendre part au Programme de Prototypage. Pour les entreprises participantes, un étudiant bachelier IT sera sélectionné pour développer durant un stage de trois jours par semaine sur site un prototype ou une preuve de concept défini par l'entreprise. Les deux autres jours, l'étudiant sera accompagné par un coach chez MIC.

Le Programme de Prototypage ouvrira des portes en matière de recrutement et positionnera les entreprises à la source de talents prometteurs sur le point de terminer leurs études.

