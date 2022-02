Nokia a enregistré une forte augmentation de son bénéfice l'année dernière. Les restructurations des années précédentes semblent donc porter leurs fruits.

Durant le quatrième trimestre de 2021, Nokia a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,4 milliards d'euros, en recul de deux pour cent par rapport à la même période de 2020. Par contre, l'entreprise est nettement plus bénéficiaire. C'est ainsi que le bénéfice d'exploitation a grimpé de 441 millions d'euros au quatrième trimestre de 2020 à 740 millions au dernier trimestre de 2021, ce qui représente une progression de 68 pour cent.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 2,158 milliards d'euros, soit 144 pour cent de plus qu'en 2020. Le chiffre d'affaires se situe à 22,2 milliards d'euros. Pour cette année, Nokia table sur un chiffre d'affaires compris entre 22,6 et 23,8 milliards d'euros avec une marge d'exploitation de 14 pour cent minimum, selon le CEO Pekka Lundmark.

400 millions d'euros à investir ailleurs

En marge de ses résultats, Nokia annonce qu'elle attribuera un dividende de 0,08 euro par action et rachètera pour 600 millions d'euros d'actions propres.

Mais l'entreprise cible aussi des actions en dehors de ses murs. C'est ainsi qu'elle va injecter 400 millions de dollars (354 millions d'euros) dans Find V, un fonds d'investissement lancé par NGP Capital avec Nokia comme seul investisseur. Ce fonds investira dans des entreprises en croissance actives en nuage périphérique, cyber-sécurité, industrie numérique et transformation digitale.

C'est déjà la cinquième fois, depuis 2005, que Nokia met en oeuvre un tel fonds d'investissement. En tout, l'entreprise a ainsi déjà investi 1,6 milliard de dollars.

