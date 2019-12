Au niveau mondial, le nombre de drones utilisés à des fins professionnelles va augmenter. Rien qu'entre 2019 et 2020, l'analyste de marché Gartner table sur une hausse de cinquante pour cent de ces appareils sans pilote, surtout dans le secteur de la construction.

Gartner affirme qu'en 2019, 351.500 'Internet of Things enterprise drones' ont été expédiés vers les points de vente. L'analyste de marché qualifie ainsi essentiellement les drones utilisés à des fins professionnelles. L'année prochaine, il y en aura 526.000 et en 2023, il devrait y en avoir 1,3 million.

Ces drones seront principalement utilisés dans cinq branches, dont la plus importante est celle de la construction. Ils sont depuis quelque temps déjà exploités pour surveiller les chantiers, et cela va se poursuivre. "Les drones prennent à leur charge des tâches telles que l'inspection de sites et la gestion de travaux de terrassement. Ils effectuent ces tâches plus rapidement et plus sûrement que quand cela se fait à pied", explique Kay Sharpington, analyste en chef chez Gartner.

Le deuxième plus grand secteur visé par les drones est constitué des enquêtes pour les compagnies d'assurance. On trouve ensuite les livraisons au secteur de la vente au détail, la surveillance des moyens utilisés pour combattre les incendies, ainsi que la collecte de preuves par les services de police.

Gartner présente ces chiffres de marché jusqu'en 2023, mais insiste sur le fait que ce sera surtout dans le secteur de la vente au détail que le potentiel des drones sera le plus utilisé à long terme. Concrètement, il s'agira de la livraison de colis aux clients. Surtout dans les zones moins densément peuplées, le drone peut s'avérer plus économique qu'une camionnette de livraison.