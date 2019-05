Tesla a expédié une mise à jour automatique à ses voitures électriques dans le but de réduire le risque d'incendie. Cette mesure succède à l'inflammation spontanée de deux Tesla dans des parkings en Asie.

La mise à jour adapte les systèmes s'occupant de la recharge de la batterie et de la gestion de la température. Elle devrait aussi profiter à l'autonomie de la batterie de la voiture. Fin avril, on avait découvert la vidéo d'une Tesla en feu sur un parking de la mégapole chinoise Shanghai. Dimanche, on eut droit au même scénario avec une Tesla à Hong Kong.

L'entreprise continue de rechercher la cause de ces deux incendies, mais le problème devrait se situer au niveau de la batterie. Seul un nombre limité de batteries pâtirait du problème en question. Tesla maintient en tout cas son argument, selon lequel les voitures électriques courent dix fois moins de risques de s'enflammer que les voitures traditionnelles.