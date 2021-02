A partir du 13 avril, Microsoft installera la toute nouvelle version de son navigateur Edge sur les ordinateurs tournant sur Windows 10. Le Legacy Edge, un 'rejeton' d'Internet Explorer, sera automatiquement supprimé.

Microsoft tente depuis quelque temps déjà d'introduire de manière plus ou moins forcée une certaine modernité parmi ses utilisateurs. Ce qu'on appelle le Legacy Edge repose sur Internet Explorer, le navigateur avec lequel Microsoft a expulsé du marché Netscape Navigator, il y a une vingtaine d'années. Il n'était cependant pas tout à fait en prise avec son temps et est aujourd'hui dépassé sur le plan de la sécurité et de la fonctionnalité par des concurrents tels Firefox, Chrome et Safari.

Chrome, vraiment?

Une nouvelle version d'Edge, basée sur Google Chromium open source, avait été lancée en 2019 pour rectifier le tir. Et c'est cette version que Microsoft tente à présent de mettre en place via une mise à jour de Windows. Le navigateur est actuellement installé par défaut dans Windows 10 (pour les utilisateurs qui n'ont pas changé directement, il est vrai), et pour ceux qui ne se pressent pas d'actualiser leur logiciel, une nouvelle mise à jour du système d'exploitation installera automatiquement Chromium Edge, tout en supprimant le Legacy Edge.

Microsoft tente depuis quelque temps déjà d'introduire de manière plus ou moins forcée une certaine modernité parmi ses utilisateurs. Ce qu'on appelle le Legacy Edge repose sur Internet Explorer, le navigateur avec lequel Microsoft a expulsé du marché Netscape Navigator, il y a une vingtaine d'années. Il n'était cependant pas tout à fait en prise avec son temps et est aujourd'hui dépassé sur le plan de la sécurité et de la fonctionnalité par des concurrents tels Firefox, Chrome et Safari.Une nouvelle version d'Edge, basée sur Google Chromium open source, avait été lancée en 2019 pour rectifier le tir. Et c'est cette version que Microsoft tente à présent de mettre en place via une mise à jour de Windows. Le navigateur est actuellement installé par défaut dans Windows 10 (pour les utilisateurs qui n'ont pas changé directement, il est vrai), et pour ceux qui ne se pressent pas d'actualiser leur logiciel, une nouvelle mise à jour du système d'exploitation installera automatiquement Chromium Edge, tout en supprimant le Legacy Edge.