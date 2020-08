Une mise à jour incorrecte d'Adobe Lightroom pour l'iPhone et l'iPad fait en sorte qu'un certain nombre d'utilisateurs perdent définitivement leurs photos retouchées.

Il s'agit en l'occurrence d'une mise à jour de l'appli Lightroom pour l'iPhone et l'iPad. Quiconque met à niveau vers la version 5.4, risque de perdre tant des photos que des 'presets' non synchronisés.

Selon le site de photographie Petapixel, le problème s'est manifesté il y a quelques jours, lorsque des utilisateurs ont sur des forums évoqué des photos, 'presets' et filigranes disparus. Aujourd'hui, Adobe confirme qu'un bug dans la mise à jour de l'appli a provoqué la suppression des données en question. L'entreprise a alors sorti rapidement la version 5.4.1 qui, elle, n'efface pas de données, mais celles qui l'ont été précédemment, ne peuvent être restaurées.

"Il est possible que certains clients, qui ont installé l'update vers Lightroom 5.4.0 sur leur iPhone ou iPad, aient perdu des photos et/ou 'presets'. Cela concerne les clients de Lightroom mobile sans abonnement au nuage Adobe, mais aussi les clients de Lightroom cloud ayant des photos et des 'presets' qui n'étaient pas encore synchronisés avec le nuage", mentionne Adobe dans un communiqué.

On ne connaît pas le nombre d'utilisateurs touchés par le problème, mais on sait par contre que l'incident se limité à l'iPad et iOS. Lightroom pour Android, Windows ou macOS n'ont, eux, pas connu de problème. Adobe présente ses excuses pour l'effacement des données.

Il s'agit en l'occurrence d'une mise à jour de l'appli Lightroom pour l'iPhone et l'iPad. Quiconque met à niveau vers la version 5.4, risque de perdre tant des photos que des 'presets' non synchronisés.Selon le site de photographie Petapixel, le problème s'est manifesté il y a quelques jours, lorsque des utilisateurs ont sur des forums évoqué des photos, 'presets' et filigranes disparus. Aujourd'hui, Adobe confirme qu'un bug dans la mise à jour de l'appli a provoqué la suppression des données en question. L'entreprise a alors sorti rapidement la version 5.4.1 qui, elle, n'efface pas de données, mais celles qui l'ont été précédemment, ne peuvent être restaurées."Il est possible que certains clients, qui ont installé l'update vers Lightroom 5.4.0 sur leur iPhone ou iPad, aient perdu des photos et/ou 'presets'. Cela concerne les clients de Lightroom mobile sans abonnement au nuage Adobe, mais aussi les clients de Lightroom cloud ayant des photos et des 'presets' qui n'étaient pas encore synchronisés avec le nuage", mentionne Adobe dans un communiqué.On ne connaît pas le nombre d'utilisateurs touchés par le problème, mais on sait par contre que l'incident se limité à l'iPad et iOS. Lightroom pour Android, Windows ou macOS n'ont, eux, pas connu de problème. Adobe présente ses excuses pour l'effacement des données.