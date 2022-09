La formation de bachelier en Digital Arts and Entertainment (DAE) de l'école supérieure courtraisienne Howest a été récompensée par une place sur le podium lors du concours internationalement renommé The Rookies. La bonne réputation de la formation aux jeux de l'école se traduit aussi par un afflux croissant d'étudiants étrangers.

Le classement a été déterminé par des professionnels du secteur sur base d'une évaluation indépendante des travaux remis par les étudiants. Ces dernières années, la formation aux jeux a déjà décroché la première place à trois reprises, mais cette fois-ci Howest a dû se satisfaire d'une deuxième position. Le lauréat de cette édition fut en effet Think Tank Training Centre du Canada.

'Top absolu'

'Le fait que l'industrie nous place à chaque fois parmi les leaders, démontre bien qu'ici à Courtrai, nous suivons continuellement de près les développements dans le secteur', déclare le manager de la formation Rik Leenknegt. 'Nous sommes cette fois encore très satisfaits, car le niveau moyen de nos étudiants a crû. Notre formation aux jeux fait non seulement partie du top international absolu sur le plan qualitatif, mais elle est aussi nettement plus abordable financièrement que ce que proposent nos homologues à l'étranger. Cette année, nous passerons de 1.350 à 1.500 étudiants.'

Un quart des étudiants DAE est issu du monde entier. La première année même, quasiment un étudiant sur deux provient de l'étranger.

