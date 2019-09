Une manifestation de chauffeurs d'Uber et de Lyft paralyse le trafic à New York

Des centaines de chauffeurs des applis de taxi Uber et Lyft ont manifesté hier mardi au centre de New York. Pendant la période de pointe matinale, ils ont défilé à la vitesse d'un escargot à travers Manhattan. Ils estiment qu'ils gagnent trop peu d'argent et que leurs conditions de travail se dégradent. Pour toutes les personnes qui voulaient rejoindre leur lieu de travail, il n'y avait d'autre choix que de suivre la file de voitures des manifestants.