La startup allemande Lilium a recueilli 35 millions de dollars de l'investisseur Baillie Gifford & Co. et devient ainsi ce qu'on appelle un 'unicorn', à savoir une entreprise valant plus d'un milliard de dollars, selon l'agence de presse Bloomberg. Lilium fabrique un taxi volant entièrement électrique, capable de décoller à la verticale.

Lilium a été créée en 2015 par quatre ingénieurs et occupe aujourd'hui plus de 450 personnes. En 2019, la jeune entreprise procéda pour la première fois à un vol d'essai de son appareil. Elle souhaite disposer en 2025 d'un parc complet de ces moyens de transport électriques capables de survoler les villes dans le monde entier.

Chaque taxi offre cinq places assises. Il vole de manière entièrement électrique et peut décoller à la verticale. Lilium déclare vouloir utiliser ses taxis selon un modèle 'pay-per-ride', tout comme Uber, et ajoute que son appareil ne doit pas devenir 'un joujou pour riches'. Un tel taxi serait cinq fois plus rapide qu'une voiture classique, générerait moins de bruit qu'un moteur traditionnel et offrirait une portée de 300 kilomètres.

L'investisseur, Baillie Gifford & Co., est aussi celui qui a injecté le plus d'argent dans Tesla (après Elon Musk).

