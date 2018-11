Une guéguerre interne liée au bitcoin cash réduit la valeur de l'ensemble du crypto-marché

Selon la plate-forme de traitement Coinmarketcap, la monnaie valait 5.788 dollars mercredi soir, soit quasiment 10 pour cent de moins par rapport à sa valeur de mardi soir. Par comparaison, fin 2017, le cours du bitcoin prenait la direction des 20.000 dollars. D'autres crypto-monnaies, telles l'ethereum et le litecoin, ont aussi vu leur valeur fortement régresser.

Selon les analystes, ce recul est dû à un imminent 'hard fork' du bitcoin cash, qui est aujourd'hui à l'agenda. Le bitcoin cash s'était scindé en août 2017 du bitcoin original. La monnaie utilise un plus grand 'bloc' que l'ancien bitcoin, et était destinée à effectuer davantage de transactions plus rapidement. Ce bitcoin cash fait à présent de nouveau l'objet d'une mise à jour logicielle, mais cela ne ravit pas tout le monde.

L'arrière-plan technique porte sur de petits tweaks du protocole bitcoin, mais le débat a généré une dissension entre des personnalités, plus spécifiquement entre les gestionnaires du bitcoin cash existant et un certain Craig Wright, un homme qui affirme lui-même être le fondateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto (d'autres, dont le créateur de l'ethereum, Vitalik Buterin, préfèrent utiliser le terme 'escroc').

Quoi qu'il en soit, une nouvelle scission de la monnaie s'impose. Les factions qui s'opposent, proposent deux versions différentes et incompatibles entre elles du bitcoin cash, qui devraient arriver sur le marché dès aujourd'hui. Voilà qui est à tout le moins déroutant et qui semble causer une certaine panique chez les investisseurs. Il faut préciser ici que le bitcoin lui-même, tout comme l'ethereum ou le litecoin, n'a rien à voir avec la lutte intestine qui oppose les gestionnaires du bitcoin cash. Sur un marché volatile et par moments très émotionnel comme celui des crypto-monnaies, cette guéguerre ne semble cependant guère avoir d'importance.