L'agence aéronautique européenne n'est pas parvenue à mettre un satellite d'observation terrestre arabe en orbite autour de la Terre. C'est la toute première fois que le lancement d'une fusée européenne Vega échoue.

Le lancement de la fusé porteuse avait déjà été postposé deux fois à cause de conditions météorologiques défavorables et d'un fort vent au-dessus de Kourou en Guyane française, où l'agence aéronautique européenne a installé sa base de lancement.

Le lancement a eu lieu finalement durant la nuit de mercredi à jeudi à 3H53' (heure belge), mais un sérieux problème est apparu deux minutes environ après le décollage. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole d'Arianespace, l'entreprise française en charge du lancement. La fusée s'est abîmée dans l'Océan Atlantique. "Au nom d'Arianespace, je voudrais présenter mes excuses à nos clients pour la perte du chargement", a dit le porte-parole. La cause précise de l'accident n'a pas encore été précisée.

La fusée Vega devait, à la demande des Emirats Arabes Unis, mettre le satellite d'observation terrestre FalconEye1 en orbite autour de la Terre. FalconEye1 allait prendre des photos à haute résolution et les envoyer vers notre planète.

La Vega est avec ses trente mètres de hauteur la plus petite fusée porteuse d'Arianespace. Elle convient pour les mini-satellites de communication et scientifiques. Le premier vol effectué avec succès date du 13 février 2012. Depuis lors, des vols se produisent trois à quatre fois l'an. Outre la Vega, Arianespace lance aussi l'Ariane 5 et le Soyouz russe.