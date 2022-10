Une fusée de l'entreprise américaine SpaceX a décollé mercredi vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis la Floride, aux Etats-Unis, avec à son bord la cosmonaute russe Anna Kikina, alors même que les tensions entre Washington et Moscou sont à leur comble depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le Falcon de SpaceX a décollé à 18h01(heure de Bruxelles) et doit propulser une capsule Dragon Endurance vers l'ISS. La liaison est prévue pour 22h57 heure belge. Il s'agit de la cinquième mission régulière vers l'ISS assurée par SpaceX pour le compte de la Nasa, mais de la première à transporter une citoyenne russe.

L'équipage de 'Crew-5' est également composé du Japonais Koichi Wakata et des Américains Josh Cassada et Nicole Mann. Cette dernière devient la première Amérindienne à se rendre dans l'espace.

