Une version plus moderne de Windows 10 pour appareils à deux écrans ciblera très probablement aussi les ordinateurs portables. Microsoft prépare également un nouvel Explorateur.

Un document relatif à Windows 10X que Microsoft a laissé traîner par mégarde brièvement en ligne, suggère que Windows 10X visera non seulement les appareils à double écran, tels le Surface Neo, mais aussi les ordinateurs portables.

Windows 10X © .

On ne connaît pas encore grand-chose sur Windows 10X, qui a reçu le nom de code Santorini. Il ne s'agit certes pas là d'une version entièrement nouvelle de Windows, mais plutôt d'une variante mieux adaptée aux appareils à deux écrans et offrant aussi quelques nouveautés telles un lanceur d'applis au lieu du menu de démarrage aux tuiles dynamiques (Live Tiles).

Jusqu'à présent, tout semblait indiquer que Windows 10X ne ciblerait que les appareils à deux écrans, mais l'utilisateur de Twitter WalkingCat a découvert un document placé par inadvertance en ligne (et entre-temps retiré) signalant que Windows 10X conviendra tant pour les 'clamshells' (ordinateurs portables traditionnels) que pour les 'foldables' (appareils à écran pliable ou double).

Explorateur

Le document en question contenait aussi des illustrations d'un nouvel Explorateur combinant les recherches en ligne d'une part et dans les applis et fichiers d'autre part.

Windows 10X © .

L'utilisateur ne verrait dès lors pas uniquement apparaître les résultats de recherche, mais aussi un contenu dynamiquement adapté sur base des applis, fichiers et sites web souvent ou récemment utilisés, selon The Verge, qui a pu visionner le document en ligne avant qu'il ne disparaisse.

Windows 10X © .

Autre nouveauté: une interface améliorée de reconnaissance faciale. Jusqu'à présent, il fallait effacer l'écran de verrouillage, avant de déverrouiller un appareil avec le visage. Le document apparu en ligne suggère que cette reconnaissance faciale démarrera désormais automatiquement.

Le premier appareil conçu pour Windows 10X sera le Surface Neo, qui sortira fin 2020. Il est probable que d'ici là, on en saura plus sur les nouveautés et la disponibilité de Windows 10X pour d'autres appareils.