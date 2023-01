L'entreprise de réparations LetMeRepair révèle le vol de noms, numéros de téléphone et adresses de clients qui ont fait réparer leurs produits chez Servilux.

Il serait question d'une attaque au rançongiciel (ransomware) lancée contre les serveurs de Servilux, une entreprise que LetMeRepair a rachetée le mois dernier, peut-on lire dans un communiqué que Tweakers a été la première à découvrir. L'attaque a paralysé les installations de Servilux à Hasselt entre le 26 décembre 2022 et le 4 janvier 2023 et s'accompagnait d'une demande de rançon de la part de 'vice society'.

Lors de l'attaque, des données de clients de Servilux ont été volées, puis publiées en ligne. Il s'agit de noms, numéros de téléphone et adresses de personnes qui y ont récemment fait réparer leur GSM. Servilux répare des appareils électroniques en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg sous garantie Samsung. Les clients concernés devraient être contactés par l'entreprise, qui s'est également tournée vers les services de police.

