Le service Bruxelles Formation et le média en ligne sur les jeunes entreprises belges "Startup Vie" s'associent pour lancer une nouvelle formation axée sur le média Youtube. Comme son nom l'indique, "Devenir Youtubeur pour soi ou son entreprise" s'adresse aux chercheurs d'emploi bruxellois qui souhaitent acquérir les compétences nécessaires pour développer leur propre chaine Youtube ou produire du contenu destiné aux entreprises.

a formation, d'une durée de 12 semaines, débutera le 28 septembre prochain et se clôturera par un stage en entreprise de 8 semaines. Elle s'articulera autour de 4 axes : vidéo, audio, streaming et digital marketing.

Pour accompagner les participants, la formation prévoit d'inviter des youtubeurs belges comme Math se fait des films (1,58 million d'abonnés), ExVSK (523.000 abonnés), Silent Jill (385.000 abonnés) ou encore Valentin Verthé (474.000 abonnés), qui partageront leur expérience et leurs astuces pour négocier des partenariats.

"Les nouveaux médias internet comme Youtube deviennent incontournables aujourd'hui. 70% des consommateurs en ligne vont vers ce format pour découvrir un produit ou un service. Un constat qui justifie largement la création et le lancement de la formation Devenir Youtubeur", s'enthousiasme Bernard Clerfayt, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle à la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette formation s'adresse aux chercheurs d'emploi bruxellois inscrits chez Actiris, et pourra accueillir 15 personnes. Deux séances d'information sont prévues en ligne le 30 et 17 août. Pour pouvoir y participer, il est d'obliger de s'inscrire sur StartupVie.co.

