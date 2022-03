La fondation néerlandaise Consumer Competition Claims réclame des milliards d'euros à Apple, parce que les Européens possédant un iPhone ou un iPad paieraient depuis des années déjà trop lors de leurs achats via l'App Store et dans les applications ('in-app').

Selon l'organisation plaignante, des millions de consommateurs européens subissent des dommages en raison des conditions restrictives d'Apple. C'est en leur nom qu'une demande de dédommagement a été introduite.

Montants excessivement élevés

Les personnes peuvent s'enregistrer auprès de la fondation, si elles ont après le 1er septembre 2009 acheté au moins une fois une appli dans un App Store ou à partir d'une appli. Apple facture aux développeurs d'applis une importante commission dans l'App Store. Or la fondation juge ces montants excessivement élevés. L'entreprise américaine en est tenue pour responsable, et la fondation entend lui intenter un procès en Justice.

Il ne s'agit pas là de la première revendication lancée aux Pays-Bas à l'encontre d'Apple. Le mois dernier déjà, la Stichting App Stores Claims avait en effet introduit une plainte contre Apple et Google. La fondation, dont l'entrepreneur et journaliste technologique Alexander Klöpping est le président du conseil d'administration, prétendait que les Néerlandais avaient ces dernières années payé jusqu'à un milliard d'euros en trop pour des achats via les magasins d'applis.

Les Pays-Bas ne sont assurément pas le seul pays, où ce genre de revendication à l'encontre de Google et d'Apple se retrouve sur la table. En Grande-Bretagne, une action similaire avait par exemple été initiée l'année dernière.

