Kaspersky a découvert un clone de WhatsApp, qui opère comme la véritable appli, mais qui dévalise votre compte en arrière-plan.

La fausse appli est actuellement promue dans d'autres applis Android comme Snaptube et Vidmate. Sous l'appellation YoWhatsApp, elle promet aux utilisateurs un certain nombre de possibilités de personnalisation supplémentaires et, notamment, l'option de bloquer l'accès aux conversations de chat.

Mais en arrière-plan, l'accès à votre compte WhatsApp est en fait transféré vers un autre serveur, ce qui permet de prendre techniquement le contrôle dudit compte. On ignore si tel est aussi le cas dans la pratique. Kaspersky fait observer que de telles tentatives peuvent être utilisées pour enregistrer des comptes auprès de toutes sortes de services de paiement.

La bonne nouvelle, c'est que l'appli ne se trouve pas sans contrôle dans le Play Store. Pour la télécharger, il faut en effet explicitement télécharger le fichier APK de l'extérieur. De manière générale, il est conseillé de télécharger des applis surtout du Google Play Store. Bien que ce système ne soit pas non plus étanche, les applis malveillantes y sont souvent découvertes et supprimées plus rapidement.

