Une entreprise sur trois faisant partie du top 55 des sites web les plus visités en Belgique se montre négligente avec nos données. Voilà ce qui ressort d'une enquête réalisée par l'UHasselt, selon le journal Belang van Limburg.

Dans le cadre du règlement européen sur la protection des données (GDPR), les entreprises doivent, à la demande, fournir toutes les informations qu'elles ont collectées à votre sujet. Deux chercheurs de l'université d'Hasselt se sont fait passer l'un pour l'autre et ont tenté ainsi de solliciter leurs données personnelles mutuelles. Quinze des 55 entreprises examinées ont été facilement induites en erreur. "Il y a donc quinze entreprises chez qui nous pouvons voler des données de n'importe qui", déclare le chercheur Mariano Di Martino.

Dans certains cas, il s'agit même d'informations extrêmement sensibles. "C'est ainsi que nous avons obtenu non seulement des numéros de compte et transactions financières, mais aussi des données de parking ou d'endroits où nous nous sommes rendus. Il s'agit là de renseignements sensibles, surtout s'ils tombent entre des mains indélicates", explique Di Martino. Les entreprises 'vulnérables' ont par la suite été informées de l'expérience réalisée.

Dans le cadre du règlement européen sur la protection des données (GDPR), les entreprises doivent, à la demande, fournir toutes les informations qu'elles ont collectées à votre sujet. Deux chercheurs de l'université d'Hasselt se sont fait passer l'un pour l'autre et ont tenté ainsi de solliciter leurs données personnelles mutuelles. Quinze des 55 entreprises examinées ont été facilement induites en erreur. "Il y a donc quinze entreprises chez qui nous pouvons voler des données de n'importe qui", déclare le chercheur Mariano Di Martino.Dans certains cas, il s'agit même d'informations extrêmement sensibles. "C'est ainsi que nous avons obtenu non seulement des numéros de compte et transactions financières, mais aussi des données de parking ou d'endroits où nous nous sommes rendus. Il s'agit là de renseignements sensibles, surtout s'ils tombent entre des mains indélicates", explique Di Martino. Les entreprises 'vulnérables' ont par la suite été informées de l'expérience réalisée.