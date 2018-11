Une entreprise australienne débourse 14,2 millions d'euros pour acquérir une startup belge

L'entreprise australienne RightCrowd, fondée en 2004, rachète Ticto pour un montant de 14,2 millions d'euros. Ticto produit des wearables de sécurité intelligents et est établie à Gand, ainsi que sur le Corda Campus d'Hasselt. La filiale américaine Ticto Inc. fait aussi partie de l'accord et appartient désormais à RightCrowd. Cette dernière dispose ainsi directement d'une base européenne. La Limburgse Investeringsmaatschappij LRM restera actionnaire de Ticto, même après sa revente. RightCrowd mise sur ce software pour aider les organisations au niveau de leur sécurité. Le rachat de Ticto étoffera donc son offre.

Contrôle d'accès et de présence

Les wearables sécuritaires de Ticto permettent de voir directement si des gens ou des objets sont autorisés ou non à se trouver dans un espace déterminé ou à un événement spécifique. Mais alors que ce genre de solution de sécurité s'arrête en général au contrôle d'accès, Ticto mise pour sa part sur un contrôle de présence permanent. Cela revient à dire que la 'compétence' en question est rendue visible et représente une première couche de protection. Une personne qui ouvre une porte de manière légitime, alors que d'autres s'y engouffrent rapidement sans badge? Voilà l'exemple d'un problème de sécurité que Ticto élimine ainsi.

Ticto a été fondée en 2013 par Johan Vinckier, l'ex-directeur IT de Bpost entre 2000 et 2009, et attira immédiatement une grande attention. Fin de l'année dernière, l'entreprise recueillit encore 1,7 million d'euros notamment de LRM, EOS Invest, Karel et Johan Vinckier lui-même, mais aussi entre autres de Peter Hinssen. La vente du produit maison ne se déroula cependant pas aussi bien que prévu, ce qui explique pourquoi la startup a à présent choisi d'être revendue à un acteur étranger. Les trois cofondateurs de Ticto - Maarten Vandenbroucke, Maarten Van Speybroeck et Bart Vansevenant - resteront tous actifs chez RightCrowd et continueront de développer le produit plus avant

4 millions de dollars en plus pour RightCrowd

La transaction sera, selon toute attente, entérinée pour la mi-janvier. RightCrowd a par ailleurs récemment aussi racheté une autre entreprise dans le secteur de la sécurité, à savoir OffSite Vision installée à New York. RightCrowd a en outre augmenté son fonds de roulement de 4 millions de dollars pour les intégrations nécessaires et la commercialisation accélérée du produit de Ticto: cet argent provient de "divers fonds basés en Belgique et de personnes liées à Ticto". RightCrowd a cette année enregistré un chiffre d'affaires de 5,52 millions de dollars australiens (quelque 3,2 millions d'euros), ce qui représente une croissance annuelle de 33 pour cent.