La Justice américaine veut savoir si Tesla a trompé ses clients avec ses arguments relatifs aux capacités de conduite autonome de ses voitures. L'enquête se focalisera sur le logiciel Autopilot.

Le département de la Justice américain avait en 2021 déjà démarré une enquête sur le logiciel d'assistance à la conduite de Tesla, comme le révèle l'agence de presse Reuters. Ce qu'on appelle l'Autopilot est vendu aux Etats-Unis comme 'entièrement autonome'. Selon le CEO Elon Musk, ce logiciel fait des Tesla les voitures les plus sûres du marché.

Les régulateurs américains ne sont cependant pas d'accord avec cet argument. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) notamment l'a déjà critiqué. Et à présent, c'est le ministère de la Justice qui se penche sur le sujet. Selon Reuters, les autorités veulent vérifier si Tesla n'a pas trompé les consommateurs, investisseurs et régulateurs avec ses arguments non démontrés à propos des capacités de son logiciel d'assistance à la conduite.

Marketing versus législation

Même si sur son site web, Tesla déclare que l'Autopilot a besoin d'une supervision active (la plupart des régions n'autorisent légalement pas les voitures autonomes), Tesla affirme dans des vidéos de marketing que le conducteur ne doit être présent dans la voiture que 'pour des raisons légales', et l'entreprise se targue du fait que la voiture peut circuler entièrement par elle-même. La Justice entend à présent vérifier ces allégations. Il n'est pas certain que l'enquête entraîne des conséquences juridiques.

Le constructeur automobile fait actuellement l'objet de plusieurs enquêtes. La NHTSA notamment en mène une, après que des dizaines de voitures ont été impliquées dans des accidents de la route, alors qu'elles se trouvaient en mode assisté. La commission de la circulation avait également intenté un procès à propos de la possibilité qu'auraient les voitures Tesla d'identifier les cyclistes, après que plusieurs d'entre elles en mode assisté ont provoqué la mort d'un motocycliste. Une autre enquête porte sur des collisions avec divers véhicules de secours. Le Department of Motor Vehicles en Californie a également déposé des plaintes à l'encontre de Tesla. Ce régulateur se préoccupe lui aussi de la pertinence de l'argument 'entièrement autonome'.

Le département de la Justice américain avait en 2021 déjà démarré une enquête sur le logiciel d'assistance à la conduite de Tesla, comme le révèle l'agence de presse Reuters. Ce qu'on appelle l'Autopilot est vendu aux Etats-Unis comme 'entièrement autonome'. Selon le CEO Elon Musk, ce logiciel fait des Tesla les voitures les plus sûres du marché.Les régulateurs américains ne sont cependant pas d'accord avec cet argument. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) notamment l'a déjà critiqué. Et à présent, c'est le ministère de la Justice qui se penche sur le sujet. Selon Reuters, les autorités veulent vérifier si Tesla n'a pas trompé les consommateurs, investisseurs et régulateurs avec ses arguments non démontrés à propos des capacités de son logiciel d'assistance à la conduite.Même si sur son site web, Tesla déclare que l'Autopilot a besoin d'une supervision active (la plupart des régions n'autorisent légalement pas les voitures autonomes), Tesla affirme dans des vidéos de marketing que le conducteur ne doit être présent dans la voiture que 'pour des raisons légales', et l'entreprise se targue du fait que la voiture peut circuler entièrement par elle-même. La Justice entend à présent vérifier ces allégations. Il n'est pas certain que l'enquête entraîne des conséquences juridiques.Le constructeur automobile fait actuellement l'objet de plusieurs enquêtes. La NHTSA notamment en mène une, après que des dizaines de voitures ont été impliquées dans des accidents de la route, alors qu'elles se trouvaient en mode assisté. La commission de la circulation avait également intenté un procès à propos de la possibilité qu'auraient les voitures Tesla d'identifier les cyclistes, après que plusieurs d'entre elles en mode assisté ont provoqué la mort d'un motocycliste. Une autre enquête porte sur des collisions avec divers véhicules de secours. Le Department of Motor Vehicles en Californie a également déposé des plaintes à l'encontre de Tesla. Ce régulateur se préoccupe lui aussi de la pertinence de l'argument 'entièrement autonome'.