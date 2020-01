MICLEDI, une spin-off de l'imec, recueille 4,5 millions d'euros de capital d'amorçage. Elle entend ainsi développer des écrans à micro-LED pour lunettes AR (réalité augmentée).

Le capital d'amorçage provient essentiellement des branches d'investissement imec.xpand et FIDIMEC, toutes deux des filiales de l'imec. PMV y investit également.

MICLEDI est spécialisée dans la technologie d'intégration de micro-LED à des disques en silicium de 300 mm qu'elle développe conjointement avec l'imec. Elle veut ainsi utiliser les micro-LED pour les lunettes de réalité augmentée, qui deviendront ainsi plus abordables et offriront une meilleure autonomie de leur accu (du fait d'une consommation d'énergie moindre). Il s'agit là des écrans les plus petits et les plus nets au monde, selon l'entreprise.

Le concept avait été lancé il y a deux ans par la start-up qui, depuis lors, a pu bénéficier d'une incubation auprès de l'imec et d'imec.xpand.

"Comme les lunettes AR pourraient à l'avenir remplacer le smartphone, un certain nombre de nouveautés essentielles s'avèrent nécessaires au niveau de la technologie d'affichage actuelle. Chez MICLEDI, nous travaillons sur des écrans qui sont 100 fois plus nets que les alternatives disponibles actuellement dans le commerce", déclare le Dr. Soeren Steudel, co-fondateur de MICLEDI. Il a créé l'entreprise conjointement avec le Dr. Alexander Mutyashiun. MICLEDI est cependant dirigée par Sean Lord, qui a dans le passé acquis une certaine expérience dans l'industrie des semi-conducteurs.

