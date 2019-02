Une école de formation à l'intelligence artificielle à Bruxelles

Le centre de formation spécialisé dans les technologies numériques, BeCode, et Microsoft ouvrent une première formation à l'intelligence artificielle (IA) à Bruxelles. Une vingtaine d'étudiants entameront en avril un programme de 10 mois. Les deux entreprises ont l'intention d'ouvrir neuf écoles en Belgique et de former jusqu'à 500 personnes par an.