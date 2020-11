L'entreprise bruxelloise Nodalview récolte 4,1 millions d'euros. Elle entend ainsi s'étendre au niveau européen et doubler son personnel.

Nodalview dispose d'une plate-forme numérique pour agents immobiliers. Elle leur permet de proposer des photos à 360° de bâtiments et possède entre-temps déjà dix mille clients. Il y a à peine un an, l'entreprise avait déjà récolté 1,7 million d'euros auprès de Volta Ventures.

Aujourd'hui, elle annonce une deuxième phase de capitalisation dirigée par le fonde de capital-risque londonien PROfounders. K Fund de Madrid et l'investisseur existant Volta Ventures y ont pris part.

Nodalview est dirigée par Thomas Lepelaars. Grâce à l'investissement, il souhaite faire croître son entreprise au niveau européen et engager 35 nouveaux collaborateurs dans les domaines de la recherche et du développement, du 'customer success' et de la vente et du marketing. Il s'agirait là d'un doublement du personnel existant.

