L'intégrateur IT SPIE ICS, une composante de SPIE Belgium, est la victime d'une cyber-attaque. Plusieurs services de l'entreprise étaient inaccessibles ce lundi matin.

Au moyen d'un communiqué sur son site web, SPIE ICS annonce qu'elle est la victime d'un crypto-virus. Cette forme de rançongiciel (ransomware) peut faire en sorte que divers fichiers informatiques se retrouvent verrouillés, ce qui fait qu'ils ne sont plus disponibles pour l'utilisateur ou l'entreprise. Les pirates à l'initiative du rançongiciel exigent ensuite de l'argent pour les déverrouiller.

SPIE ICS a confirmé à la rédaction de Data News qu'une cyber-attaque était en effet en cours. On ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts pour l'entreprise et les clients qui utilisent ses services. Rien n'a encore filtré non plus à propos de contacts éventuels avec les preneurs d'otage, ni au sujet de leurs exigences.

Pour éviter que le virus puisse continuer de se propager, SPIE ICS a décidé de désactiver les serveurs touchés. A l'entendre, l'entreprise prépare activement une solution au problème et tient les clients informés de l'évolution la situation. SPIE ICS ne souhaite provisoirement pas en dire plus, mais elle pourrait donner des explications supplémentaires en soirée.

