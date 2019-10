Les propriétaires d'ordinateurs portables Windows disposeront dorénavant d'une solution alternative pour sécuriser leur appareil. L'entreprise suédoise Yubico a en effet déployé un logiciel leur permettant de se connecter à Windows avec une clé matérielle.

Yubico fabrique des clés matérielles de sécurité, plus précisément des clés USB qu'il faut brancher physiquement sur un ordinateur portable, avant de se connecter. Ces clés offrent une couche de protection supplémentaire, généralement en combinaison avec un mot de passe ou une empreinte digitale. La firme suédoise a à présent lancé un outil de connexion pour Windows au terme de six mois de tests bêta.

A présent qu'on a de plus en plus conscience que les mots de passe seuls ne suffisent pas, des firmes technologiques sortent des alternatives et des couches de protection supplémentaires. C'est ainsi que Microsoft propose depuis quelques mois déjà un support de clés matérielles de sécurité pour Outlook, Skype, Xbox Live, Office et d'autres services en ligne, alors que Google (et Yubico donc) notamment lancent ce genre de clés matérielles. Précédemment déjà, Yubico avait aussi proposé un logiciel pour MacOS. L'entreprise précise cependant que son outil de login ne fonctionne pas si l'ordinateur portable est déjà géré par Microsoft Active Directory.