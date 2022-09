Une caméra AI ultrarapide de l'imec évite les erreurs d'impression 3D

Les centres de recherche imec et Flanders Make ont présenté ce vendredi une caméra AI ultrarapide qui corrige automatiquement l'impression 3D de composants en métal. C'est important au niveau de la garantie de qualité des composants dans des domaines comme l'aviation ou les implants médicaux. La technologie sous-jacente a été développée dans le cadre de Vision-in-the-Loop (VIL), un projet réalisé en collaboration avec Flanders Make et les entreprises Materialise, AdditiveLab, Dekimo et ESMA.

Une image d'archive à des fins d'illustration. © Getty Images