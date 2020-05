Pour animer davantage les rencontres sportives sans la présence du public, on a développé au Japon une appli permettant aux fans de faire entendre leurs encouragements dans les stades via leur smartphone. Ce 'remote cheerer' du groupe électronique Yamaha offre le choix entre les applaudissements, les chants de club, divers cris d'encouragement, mais aussi des huées.

Entre-temps, le système a été testé dans un stade Ecopa vide dans la province japonaise de Shizuoka. Entre les rangées de sièges inoccupés, 58 haut-parleurs ont été installés. Il est même possible de choisir la provenance des sons émis dans le stade comme par exemple derrière le but adverse.

La compétition professionnelle de baseball doit reprendre le 19 juillet au Japon, et celle de la J-League de football quelques semaines plus tard. Les spectateurs ne seront temporairement pas les bienvenus en raison de la crise du corona. 'Lorsque j'ai fermé les yeux, c'était comme si les supporters se trouvaient vraiment dans le stade à côté de moi', a déclaré un délégué officiel présent lors du test de l'appli.

