Les touristes et voyageurs qui se demandent comment se présentent les mesures anti-corona dans les autres pays de l'UE, peuvent depuis ce lundi consulter une plate-forme contenant des informations sur un tas de sujets. Beaucoup d'Européens veulent savoir où ils peuvent passer leurs vacances, maintenant que la pandémie régresse en Europe et que la plupart des frontières sont de nouveau ouvertes.

La Commission européenne a lancé le 15 juin la plate-forme numérique Re-open EU contenant des renseignements actualisés par pays membre sur des choses comme les masques, les limitations de déplacements, les contrôles aux frontières, les services touristiques et les règles qui s'appliquent dans les transports publics. L'info est disponible en 24 langues et ce, tant via un site web que sous la forme d'une appli mobile.

Achat de chèques-cadeaux

L'application propose aussi des informations sur les heures d'ouverture des restaurants, cafés, plages, musées et autres espaces culturels. On y trouve en outre les règles actuellement en vigueur en matière de distanciation sociale par exemple, afin d'éviter les risques pour la santé. La plate-forme dispense également des renseignements sur les vouchers. Les gens peuvent soutenir des hôtels ou des restaurants en achetant des chèques-cadeaux valables pour un séjour ou un repas et ce, dès qu'ils rouvriront.

'Après des semaines de fermeture, les frontières intérieures de l'UE s'ouvrent de nouveau. Les voyageurs trouveront aisément sur Re-open EU des informations qui les aideront à planifier leurs déplacements en toute confiance', déclare Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché interne.

Le site européen repose sur les informations fournies par les états membres. Beaucoup de pays disposent aussi d'un appli ou d'un site web propre dispensant des renseignements de voyage à l'étranger.

