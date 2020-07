La scale-up gantoise ML6 a développé une application AI capable de détecter les personnes ne portant pas de masque de protection, et d'attirer leur attention au moyen d'un signal sonore. L'entreprise met gratuitement à disposition le code et les instructions de l'appli.

ML6, une firme gantoise, est spécialisée dans l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (AI). Avec sa nouvelle appli, elle adhère à la décision gouvernementale d'obliger à porter désormais le masque dans les magasins, musées et autres lieux publics.

'Pour les entreprises et organisations, il peut s'avérer particulièrement fastidieux de surveiller si toute personne présente en leur sein porte bien un masque', explique Juta Staes, Machine Learning Engineer chez ML6. 'Confier cette tâche à un collaborateur comporte un coût, alors que la mise en place d'une signalétique adéquate ne suffit souvent pas. Avec notre application, la vérification s'effectue de manière tout à fait automatique, alors que l'utilisation d'un signal sonore stimule le contrôle social.'

Abaisser le seuil

Un ordinateur et une caméra: il n'en faut pas plus, selon ML6, pour utiliser l'application AI. Aussitôt après son démarrage, celle-ci se connecte automatiquement à la caméra et transfère l'image vers l'ordinateur. Par le biais d'un modèle d'identification parfaitement mis au point, les visages sont ensuite détectés sur les images de la caméra. Un autre modèle entre alors en action de manière synchrone pour vérifier si la bouche est couverte ou non par un masque. En cas d'absence du masque, un signal sonore retentit.

Pour abaisser le plus possible le seuil d'accès à l'utilisation de l'application, ML6 met cette dernière gratuitement à disposition. Les personnes intéressées peuvent télécharger le code ici. Les instructions correspondantes se trouvent sur cette page de blog.

