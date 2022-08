Une ancienne responsable financière de HP s'est vu infliger une peine de trois ans de prison. Cette femme aurait dépensé 5 millions de dollars en achats personnels au moyen de cartes de crédit de son employeur.

En mars déjà, l'ancienne manager avait reconnu s'être rendue coupable de fraude, de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales. Cette femme travailla chez HP d'août 2017 à juin 2021, d'abord en tant qu'executive assistant, puis comme financial planning manager. Dans le cadre de sa fonction, elle était responsable du paiement des fournisseurs de HP et elle exerçait un contrôle sur les cartes de crédit de l'entreprise.

Elle aurait créé de faux profils PayPal, Stripe et Square qui ressemblaient à première vue à des fournisseurs légitimes. En réalité, ces comptes dépendaient directement de l'ex-directrice financière. Elle transféra de cette manière au moins 4,8 millions de dollars de paiements frauduleux au moyen de cartes de crédit de HP vers ces comptes factices. Elle aurait ainsi acheté divers produits de luxe, comme une Tesla et une Porsche.

En collaboration avec Dutch IT Channel

En mars déjà, l'ancienne manager avait reconnu s'être rendue coupable de fraude, de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales. Cette femme travailla chez HP d'août 2017 à juin 2021, d'abord en tant qu'executive assistant, puis comme financial planning manager. Dans le cadre de sa fonction, elle était responsable du paiement des fournisseurs de HP et elle exerçait un contrôle sur les cartes de crédit de l'entreprise.Elle aurait créé de faux profils PayPal, Stripe et Square qui ressemblaient à première vue à des fournisseurs légitimes. En réalité, ces comptes dépendaient directement de l'ex-directrice financière. Elle transféra de cette manière au moins 4,8 millions de dollars de paiements frauduleux au moyen de cartes de crédit de HP vers ces comptes factices. Elle aurait ainsi acheté divers produits de luxe, comme une Tesla et une Porsche.En collaboration avec Dutch IT Channel