Amazon aurait enfreint la loi britannique sur la concurrence, ce qui aurait coûté cher aux consommateurs.

L'affaire a été portée en justice par un groupe d'avocats sous la houlette de Julie Hunter, une militante défendant les droits des consommateurs. Hunter affirme que les produits qui sont vendus sur Amazon.co.uk et via l'appli Amazon camouflent de meilleures offres. L'activiste réclame une indemnisation de 900 millions de livres, soit un milliard d'euros environ après conversion.

'Buy box'

C'est la boîte d'achat ('buy box') sur Amazon qui se trouve au centre de l'affaire, dans laquelle les offres sont présentées. 80% des achats via Amazon se feraient via la boîte d'achat. Hunter prétend qu'Amazon exclut les vendeurs indépendants de cette 'buy box', même s'ils proposent le même produit à meilleur prix ou avec de meilleurs conditions. Cela viole tant la loi britannique qu'européenne sur la concurrence.

Dans sa plainte, Hunter accuse Amazon notamment de recourir à des astuces en vue de manipuler le choix des consommateurs et d'orienter les clients vers la boîte d'achat. Selon elle, beaucoup de clients supposent à tort que les produits présentés dans la 'buy box' sont les offres les plus intéressantes. Un porte-parole d'Amazon qualifie la plainte de non-fondée à la BBC. L'entreprise d'e-commerce américaine de déclare confiante dans l'issue de la procédure judiciaire.

En collaboration avec Dutch IT Channel.

