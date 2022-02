Le fabricant de solutions de stockage Western Digital a découvert que dans deux de ses usines, des défauts de fabrication ont provoqué la perte d'une énorme quantité de mémoire flash, utilisée entre autres dans des SSD.

L'entreprise ne révèle guère de détails techniques, mais parle quand même d'une contamination de certains matériaux dans ses usines de Yokkaichi et Kitakami. Ces deux sites japonais sont exploités dans le cadre d'une co-entreprise avec Kioxia, l'ex-Toshiba.

Western Digital déclare qu'elle collaborera encore et toujours étroitement avec Kioxia, afin de faire à nouveau fonctionner les usines de manière aussi fluide que possible. Sur base des usines susmentionnées, The Verge conclut qu'il est question de mémoire flash CiCS 3D NAND.

Les deux firmes produisent conjointement quelque trente pour cent du marché de la mémoire flash NAND. L'analyste de marché TrendForce s'attend à ce que l'incident fasse en sorte que les prix de la mémoire flash grimpent sous peu de cinq à dix pour cent.

L'entreprise ne révèle guère de détails techniques, mais parle quand même d'une contamination de certains matériaux dans ses usines de Yokkaichi et Kitakami. Ces deux sites japonais sont exploités dans le cadre d'une co-entreprise avec Kioxia, l'ex-Toshiba.Western Digital déclare qu'elle collaborera encore et toujours étroitement avec Kioxia, afin de faire à nouveau fonctionner les usines de manière aussi fluide que possible. Sur base des usines susmentionnées, The Verge conclut qu'il est question de mémoire flash CiCS 3D NAND.Les deux firmes produisent conjointement quelque trente pour cent du marché de la mémoire flash NAND. L'analyste de marché TrendForce s'attend à ce que l'incident fasse en sorte que les prix de la mémoire flash grimpent sous peu de cinq à dix pour cent.