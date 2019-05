Activ84Health recueille 365.000 euros de capital supplémentaire. L'entreprise entend ainsi internationaliser également ses escapades virtuelles en vélo pour seniors.

La jeune entreprise a obtenu les moyens pour la deuxième phase de son augmentation de capital auprès de trois 'business angels' de BAN Vlaanderen (185.000 euros en tout). 100.000 euros proviennent d'un prêt convertible. Et le solde émane d'investisseurs déjà présents lors de la fondation de l'entreprise.

Activ84Health a été créée fin 2015 sous forme d'une émanation de VITO par Roel et Jan Smolders, conjointement avec les chercheurs IT Wannes Meert et Jesse Davis. L'entreprise propose des sorties cyclistes virtuelles aux résidents de centres pour personnes âgées. Ces sorties s'effectuent dans un environnement familier.

La technologie utilisée se base sur les images de Google Street View et est par conséquent facilement utilisable d'une région à l'autre. Tel est du reste le projet en cours. Aujourd'hui, l'entreprise est active dans cent maisons de repos et de soins. Le principal client est la commune suédoise de Södertälje. Grâce à cette augmentation de capital, l'entreprise souhaite financer sa croissance internationale et développer d'autres canaux de distribution.