L'entreprise sud-africaine Simera Sense, spécialisée en caméras pour satellites, investit dans son hub louvaniste. Voilà ce qu'elle a annoncé lors d'une visite de travail effectuée par le ministre-président flamand Jan Jambon en Afrique du Sud.

Simera Sense, établie au Cap, conçoit et fabrique des caméras qui sont intégrées à des nanosatellites. L'entreprise - son CEO Johann du Toit l'a créée dans son propre garage - n'existe que depuis 2010. Aujourd'hui, Simera Sense produit en Afrique du Sud avec plus de quarante collaborateurs de l'équipement à haute valeur technologique utilisé pour de l'observation terrestre.

Analyse des images

Depuis 2020, l'entreprise est également active dans sa filiale située à Louvain. Toute la procédure de vente et de marketing s'y déroule. 'Nos clients se trouvent dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Une filiale européenne convient donc mieux', explique la directrice générale Ana-Mia Louw.

L'activité louvaniste sera bientôt étendue. Simera Sense envisage en effet aussi de faire exécuter la recherche et le développement de l'analyse des images dans notre pays. D'ici 2023, dix nouveaux employés rejoindront ainsi le hub louvaniste de l'entreprise.

Le ministre-président flamand Jan Jambon était la semaine dernière en visite de travail en Afrique du Sud avec, à son agenda, des contacts économiques, politiques et culturels.

