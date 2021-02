Cette année, un peu plus d'un milliard-et-demi de smartphones devraient être écoulés. Après le recul enregistré l'année dernière, les chiffres de 2021 devraient quasiment être identiques à ceux de 2019.

Pour 2021, l'analyste de marché Gartner s'attend à ce que 11,4 pour cent de smartphones soient vendus en plus qu'en 2020. 35 pour cent d'entre eux seront parés pour la 5G.

Les chiffres se stabiliseront donc après la baisse enregistrée en 2020, année durant laquelle beaucoup d'utilisateurs ont postposé le remplacement de leur appareil en raison de la crise du corona. L'année dernière, un peu moins d'1,4 milliard d'appareils ont été écoulés, alors qu'en 2021, il serait question de 1.535.358.000 d'exemplaires, soit un peu moins que les 1.540.655.000 de 2019.

Pour l'Europe Occidentale, Gartner table cette année sur 142,8 millions d'appareils écoulés, ce qui constituerait une reprise par rapport aux 125,4 millions vendus en 2020, sans pour autant encore atteindre les 146,7 millions écoulés en 2019.

Smartphones 5G bon marché

Le fait que plus d'un smartphone vendu sur cinq disposera de la 5G, n'est guère surprenant. Mais même si Gartner ne cite pas de volume par régions, il fait quand même observer des divergences.

"La 5G est aujourd'hui une fonction par défaut sur les smartphones premium, surtout aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Corée du Sud", explique Anshul Gupta, senior research director chez Gartner. En Chine, les ventes d'appareils 5G ciblent surtout des appareils bon marché. Gartner s'attend à ce que cette année, 35 pour cent de l'ensemble des appareils vendus soient parés pour la 5G. Cela représenterait 538,5 millions de smartphones, contre 213,2 millions en 2020 et à peine 16,7 millions en 2019.

