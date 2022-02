Un site web belge sur six est une proie facile pour les cybercriminels

Un site belge analysé sur six est "particulièrement vulnérable" aux cyberattaques, ressort-il d'une analyse de 15.000 sites d'entreprises et des pouvoirs publics en Belgique menée par la société de conseil BDO, et citée dans L'Echo mardi.

© Getty Images