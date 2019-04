Disney a dévoilé son projet d'un service de streaming. L'entreprise de médias entend ainsi concurrencer Netflix. Disney+ sera disponible à partir du 12 novembre aux Etats-Unis et, selon toute attente, pourrait être déployé l'année prochaine en Europe et dans d'autres parties du monde, selon Variety.

Sur ce service de diffusion, on trouvera non seulement des films de Disney, mais aussi toute la série Star Wars et des films de Pixar et Marvel, ainsi que des documentaires de National Geographic. Plusieurs séries exclusives seront également produites pour Disney+. Il en coûtera à l'utilisateur 6,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an. Les films et séries pourront aussi être téléchargés, afin que les abonnés puissent les visionner hors ligne.