Le concepteur et fabricant britannique de robots humanoïdes Engineered Arts lance un modèle aux expressions faciales réalistes.

Avant que nous ne vous sentiez mal à l'aise, sachez qu'Ameca - comme le robot s'appelle - est surtout une plate-forme de développement et un étalage de ses possibilités technologiques. Il est possible que vous le rencontriez à l'avenir lors d'un événement ou d'une conférence, puisque tel est l'objectif d'Engineered Arts. C'est ainsi qu'Ameca sera par exemple présent au CES de Las Vegas.

Engineered Arts avait précédemment déjà fabriqué les robots Mesmer et RobotThespian. Ce qui distingue Ameca de ses prédécesseurs, ce sont les expressions réalistes du visage dont est capable le robot.

Ameca capitalise sur la technologie de Mesmer et représente en outre un étalage étonnant d'une plate-forme de développement. L'objectif est que le matériel et le système d'exploitation soient combinés au nuage et que toutes sortes d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine y soient appliqués.

