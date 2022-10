Cassie, un robot composé essentiellement de deux jambes, est devenu le robot bipède le plus rapide du monde.

Le robot a été développé par Agility Robotics, une émanation de l'Oregon State University. En 2017, des chercheurs avaient lancé Cassie sous la forme d'une sorte de plate-forme de développement pour la recherche en robotique. Depuis lors, le robot a progressé à pas de géant. En 2021, il parcourut la distance de 5 kilomètres en un peu plus de 53 minutes (ce qui représentait une vitesse de 5,66 km/heure). A présent, il a fortement augmenté sa cadence, puisqu'il vient d'établir un record du monde.

Sprinter

Agility Robotics est une jeune pousse créée en 2015 au départ de la division robotique de l'Oregon State University. L'entreprise se focalise surtout sur l'évolution des robots, car malgré les progrès technologiques enregistrés dans le domaine, les robots sont encore loin d'être aussi 'agiles' que l'homme et beaucoup d'espèces animales.

Les chercheurs ont eu recours à des algorithmes et à l'apprentissage machine pour faire progresser Cassie. En outre, le robot possède des 'genoux' qui se plient comme ceux d'une autruche, et il opère sans caméras ou capteurs extérieurs. Cassie est donc en quelque sorte aveugle.

La course de 5 kilomètres représenta donc une solide performance pour Cassie. Mais pour optimaliser l'androïde à effectuer un sprint de 100 mètres, les chercheurs d'Agility Robotics durent se remettre au travail. 'Nous avons été contraints de mettre l'accent sur la vitesse', explique Devin Crowley de l'Oregon State University.

Début et fin

Grâce à une technique de programmation connue sous le nom de parallélisation, l'équipe est parvenue à entraîner le robot pour le 100 mètres sprint. Il en résulte que Cassie peut exécuter divers processus et calculs simultanément. Le robot bipède n'a donc eu besoin que d'une semaine pour se préparer au sprint.

L'important, c'était que Cassie trouve la gestuelle la plus efficace et puisse démarrer et terminer le sprint en position debout, sans chuter. Le robot dut aussi utiliser deux réseaux neuraux: l'un pour la course rapide et l'autre pour l'arrêt. Il était question de trouver le juste timing pour les transitions entre les deux réseaux neuraux.

Cela porta ses fruits: Cassie accomplit le 100 mètres sprint en 24,73 secondes et établit ainsi un Guinness World Record pour robot bipède. Découvrez le robot en action dans la vidéo ci-après.

