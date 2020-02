Toute personne se rendant en train sur les différents sites du Mobile World Congress de Barcelone, pourra cette année utiliser pour la première fois un réseau 5G. Le plus important salon télécom au monde aura lieu du 25 au 28 février.

Entre les gares ferroviaires Plaça Espanya et Europa Fira, une toute nouvelle infrastructure 5G sera disponible pendant toute la durée du salon. Le réseau sera déployé par Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Mobile World Capital Barcelona, le gouvernement catalan et Vodafone.

Ce projet fait partie de 5G Barcelone, un réseau de laboratoire destiné à tester les structures 5G. Le réseau 5G commercial sera disponible non seulement dans les gares, mais aussi dans le tunnel reliant celles-ci. Selon les acteurs impliqués, il sera ainsi l'un des premiers de ce genre.

Après MWC 2020, l'infrastructure restera en place à des fins de test et ce, d'une part pour améliorer la gestion du réseau ferroviaire et d'autre part pour optimiser le service à la clientèle et la sécurité. Pensons ici au système d'information en temps réel, au système multimédia personnalisé et à une augmentation des services à distance pour les passagers.

En collaboration avec Dutch IT Channel

