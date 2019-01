'Un régulateur allemand va prendre des mesures à l'encontre de Facebook'

L'enquête est en cours depuis 2015 déjà et, selon le journal allemand Bild am Sonntag, un jugement formel est attendu dans les semaines à venir. Le Bundeskartellamt affirme à ce propos que Facebook abuse de sa position dominante pour collecter des données de personnes sans leur autorisation.

Concrètement, le fait est que Facebook collecte les données par le truchement d'applis, de jeux et de sites externes, mais aussi via WhatsApp et Instagram, qui sont sa propriété. Pour couronner le tout, Facebook dresse un profil virtuel de personnes qui ne sont même pas clientes et qui n'ont donc absolument pas donné d'autorisation pour ce faire à Facebook.

Facebook déclare pour sa part au journal allemand qu'elle conteste ce qu'on lui reproche et qu'elle va se défendre.

La pratique du pistage est connue depuis 2013 déjà. En 2015, la Commission vie privée belge avait pris des mesures en vue de contraindre Facebook à y mettre fin. Et l'année dernière, un tribunal belge a même effectivement condamné Facebook, mais l'entreprise a ici encore fait appel du jugement rendu.