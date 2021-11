Kappa Data rachète son homologue Exer. Après le Benelux et la Pologne, l'entreprise obtient ainsi aussi un ancrage en France.

Exer est un distributeur français d'Extreme Networks, Stormshield et F-Secure notamment. L'entreprise a son siège à Lille et enregistre un chiffre d'affaires de trente millions d'euros avec trente collaborateurs.

Suite à ce rachat, Michel Grunspan, CEO d'Exer, fera son entrée au sein du comité de direction de Kappa Data. Il sera aussi coactionnaire de l'entreprise.

'Grâce à ce rachat, nous acquérons une solide position sur le marché français, ce qui nous rendra en tant que distributeur plus intéressant pour les vendeurs et revendeurs', déclare Chris Willems, managing partner chez Kappa Data. 'Le groupe aspire à terme à enregistrer un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Avec ce rachat, nous accomplissons déjà un sérieux pas dans la bonne direction.'

Exer est un distributeur français d'Extreme Networks, Stormshield et F-Secure notamment. L'entreprise a son siège à Lille et enregistre un chiffre d'affaires de trente millions d'euros avec trente collaborateurs.Suite à ce rachat, Michel Grunspan, CEO d'Exer, fera son entrée au sein du comité de direction de Kappa Data. Il sera aussi coactionnaire de l'entreprise.'Grâce à ce rachat, nous acquérons une solide position sur le marché français, ce qui nous rendra en tant que distributeur plus intéressant pour les vendeurs et revendeurs', déclare Chris Willems, managing partner chez Kappa Data. 'Le groupe aspire à terme à enregistrer un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Avec ce rachat, nous accomplissons déjà un sérieux pas dans la bonne direction.'