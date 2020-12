Un prototype sans équipage de la fusée Starship de la firme aéronautique SpaceX a explosé lors de son atterrissage. Cela s'est passé quelques minutes après un lancement d'essai apparemment banal effectué à Boca Chica dans l'état américain du Texas.

La fusée était un prototype d'une hauteur de seize étages, développé par l'entreprise d'Elon Musk en vue de transporter des personnes et cent tonnes de fret lors de futures missions vers Mars et vers la lune. La fusée sans équipage a explosé, lorsqu'elle toucha une plate-forme d'atterrissage après une descente contrôlée. L'objectif de ce vol d'essai était d'atteindre une altitude de quelque 12,3 kilomètres avec pour la première fois une propulsion assurée par trois des nouveaux moteurs Raptor mis au point par SpaceX.

Atterrissage ferme à cause d'une faible pression

Directement après l'incident, Musk a écrit sur Twitter que la pression dans le réservoir de la tête à combustible de la fusée était basse durant la descente et que la fusée a par conséquent effectué un atterrissage ferme. Et le directeur d'ajouter que SpaceX avait collecté toutes les données du test, dont elle avait besoin.

Dans une vidéo, on peut voir comment la fusée a été lancée, avant d'exploser en une énorme boule de feu quelques minutes plus tard lors de l'atterrissage.

