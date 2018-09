Un programme accélérateur flamand pour attirer les scale-ups étrangères

Scale-ups.eu est la nouvelle organisation de Jurgen Ingels et a pour but d'aider les entreprises technologiques à progresser. Elle est aussi coorganisatrice du festival SuperNova, qui démarre aujourd'hui même à Anvers.

Scale-ups.eu et l'Imec vont y annoncer l'union de leurs forces en vue d'attirer des entreprises technologiques étrangères en Europe. Conjointement, le duo proposera aux entrepreneurs internationaux un programme de huit semaines se composant d'ateliers, de coaching et de possibilités réseautiques. Ils auront ainsi l'opportunité d'avoir une vision claire de la culture professionnelle européenne, des conditions en matière de respect de la vie privée, de la législation fiscale, des possibilités de subsides, etc.

"Via l'Imec, les scale-ups auront en outre accès à un vaste réseau de partenaires, investisseurs et clients potentiels", insiste le responsable du programme Sven De Cleyn. "De plus, nous possédons évidemment aussi une grande connaissance technologique et du savoir-faire dans des secteurs très variés allant de la miniaturisation des puces, de la sécurité, de l'intelligence artificielle jusqu'à la chaîne de blocs. S'il existe une correspondance avec les besoins technologiques d'une scale-up, nous pouvons mettre à sa disposition notre expertise pour peaufiner davantage son produit ou service."

'La porte d'entrée au reste de l'Europe'

L'objectif est de permettre aux scale-ups étrangères de trouver plus rapidement leur voie vers l'écosystème local, afin qu'elles puissent ensuite s'étendre avec succès sur le marché européen, idéalement avec la Belgique comme tête de pont. "Le programme s'adresse aux scale-ups technologiques qui se sont déjà imposées sur leur marché initial et qui sont prêtes à se lancer sur le marché européen. La Belgique leur servira de marché-test et sera leur porte d'entrée au reste de l'Europe", explique Jurgen Ingels.

Le programme est soutenu par la Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. "La Flandre, même si elle est de moindre taille, présente les atouts stratégiques nécessaires, qui en font une base idéale pour permettre aux scale-ups de partir à la conquête du reste de l'Europe", conclut l'administratrice déléguée Claire Tillekaerts.