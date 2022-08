Le régulateur commercial américain FTC a intenté un procès au courtier en données Kochava pour la vente de données de localisation.

Selon la Federal Trace Commission (FTC), Kochava a vendu les données de localisation de centaines de millions d'appareils mobiles. Ces données pourraient aboutir à l'identification d'utilisateurs et divulguer des informations sensibles comme la religion ou l'état de santé. Kochava, de son côté, déclare s'en être tenu aux règles en vigueur et qualifie le procès de 'frivole'.

La FTC déclare notamment craindre que ces données donnent des informations sur les personnes qui se font avorter, mais aussi sur leur religion et sur les éventuels hôpitaux qu'elles fréquentent, voire sur les centres d'accueil et les refuges de victimes de violence familiale. La FTC fonde son action en justice sur un échantillon public des données vendues par Kochava.

Autorisation

Le courtier en données déclare pour sa part respecter les règles en matière de confidentialité et de consentement. Plus tôt ce mois-ci, Kochava a introduit une fonctionnalité appelée 'Privacy Block' qui supprime les centres de santé de ses données. Et de préciser aussi à la chaîne britannique BBC que ses données de localisation proviennent d'acteurs tiers, qui 'collectent chacun leurs données auprès de consommateurs ayant donné leur autorisation pour ce faire'.

La confidentialité - surtout les données de localisation - est depuis assez longtemps déjà un sujet sensible aux Etats-Unis, mais fait l'objet d'une attention toute particulière ces derniers mois en raison du durcissement de la loi sur l'avortement dans le pays. Certains états interdisent à présent l'avortement (qui était légalement autorisé depuis les années septante du siècle dernier). En conséquence, les femmes dans le besoin doivent souvent se rendre dans d'autres états, où l'avortement est encore autorisé, et la crainte est que leurs données de localisation ne soient utilisées pour les poursuivre.

