Un problème de fibre optique provoque une panne chez EDPnet

Les clients belges et néerlandais d'EDPnet sont en grande partie privés d'internet. La cause en est une panne chez le fournisseur de fibre optique et un lien de sauvegarde qui ont successivement posé des problèmes.

"C'est la loi de Murphy", déclare le COO Joachim Slabbaert. "Hier soir, notre lien de backup en Allemagne nous a fait faux bond. Cela n'est pas dérangeant en soi, si tout le reste fonctionne normalement. Mais ce matin, une difficulté s'est présentée chez Eurofiber à Anvers, pas au niveau de nos lignes, mais lors de la fermeture de l'armoire, notre fibre optique s'est coincée." La fibre optique endommagée a été entre-temps réparée, mais en raison de la combinaison des deux incidents, l'entreprise est actuellement aux prises avec des problèmes de réseau. "Notre lien primaire a été remis en ligne vers 9 heures, mais l'équipement ne réagit pas comme attendu. Nous en recherchons la cause." La panne touche tous les clients, mais son impact varie. "Certains sites ou applications en ligne fonctionnent encore, mais pas mal de choses sont inaccessibles pour l'instant. Nous-mêmes, nous sommes difficilement accessibles actuellement, même par téléphone." On ne sait pas encore quand le trafic réseau reviendra à la normale. EDPnet assure déployer tous les moyens possibles pour trouver une solution.