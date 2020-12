Un tribunal parisien a acquitté ce lundi le hacker russe Alexander Vinnik de quelques cyber-attaques. Il a par contre été condamné à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent.

Le procureur a qualifié Vinnik de "pirate international" et de "pionnier" dans le domaine des cyber-attaques. Il avait été arrêté en 2017 en Grèce à la demande des Etats-Unis.

Vinnik (41 ans) est le supposé propriétaire de la bourse bitcoin BTC-E. Via son entreprise, plus de 4 milliards de dollars ont été blanchis, dont des espèces dérobées lors du piratage de Mt Gox. Aux Etats-Unis, Vinnik a été condamné à payer 12 millions de dollars. (Belga)

